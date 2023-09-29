Під обстріл потрапив «мер» Горлівки

\u003Cp\u003EГолова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько заявив, що потрапив під обстріл РСЗВ HIMARS. Про це повідомив російський воєнкор Семен Пегов у своєму телеграм-каналі WarGonzo.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003EЗа його словами, було два прильоти, він живий.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\u003Cscript src=\u0022https:\/\/telegram.org\/js\/telegram-widget.js?22\u0022 async=\u0022\u0022 data-telegram-post=\u0022novostidnua\/38080\u0022 data-width=\u0022100%\u0022\u003E\u003C\/script\u003E\r\n\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cdiv class=\u0022read_also\u0022\u003E\r\n\u003Cp\u003EЧитайте також:\u003C\/p\u003E\r\n\u003Ca href=\u0022https:\/\/t.me\/+Ya2o98aipCowMjRi\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003E«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E