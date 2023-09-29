Під обстріл потрапив «мер» Горлівки

Голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько заявив, що потрапив під обстріл РСЗВ HIMARS. Про це повідомив російський воєнкор Семен Пегов у своєму телеграм-каналі WarGonzo.



За його словами, було два прильоти, він живий.