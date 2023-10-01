У Маріуполі окупанти знищили останній довоєнний мурал із важливим посилом

У Маріуполі окупанти знищили мурал. Фото: Петро Андрющенко

Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі знищили останній мурал, який намалювали ще до повномасштабного вторгнення. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Стінопис, який прикрашав один із будинків у Маріуполі, мав назву — «Назустріч щастю». На ньому було зображено жінку з порожньою кліткою. Героїня мурала є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства та розпочати нове життя.



«Ось воно — Росія. Жодних прав. Жодної поваги. Жодного прояву сучасного мистецтва. Варвари 21 століття продовжують нищити наше місто своїми брудними руками», — написав Андрющенко.





Нагадаємо, окупанти знищили в Маріуполі 180 тисяч книг та 4 бібліотеки.