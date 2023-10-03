Америка може передати Україні зброї ще майже на п'ять з половиною мільярдів доларів

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки має можливість поставити зброї Україні ще на $5,4 млрд. Про це з посиланням на Пентагон повідомляє «Голос Америки».



«Пентагон має можливість передати Україні зброї ще на $5,4 млрд. Зараз США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою», — йдеться у повідомленні.



Раніше спікер Палати представників США та представник Республіканської партії Кевін Маккарті закликав американський Сенат виключити гроші на допомогу Україні із законопроекту про тимчасові витрати. За його словами, так уряд може запобігти шатдауну, тобто зупинку роботи.



«Я думаю, якби ми мали чистий проект без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити. Я думаю, якщо Сенат поставить туди Україну і зосередиться на Україні, а не на Америці, я думаю, що це може спричинити реальні проблеми», — заявив чиновник.



До скандальної заяви чиновника про шатдаун президент США Джо Байден припустив, що спікер Палати представників «уклав жахливу угоду», щоб зберегти владу.



«Щоб зберегти посаду спікера, він готовий робити речі, які, я думаю, він знає, несумісні з конституційними процесами», – заявив він.



Байден також зазначив, що схвильований наявністю членів Республіканської партії, які прагнуть змінити уряд.