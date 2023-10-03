По Криму вдарили крилатою ракетою «Нептун»

Сьогодні ввечері, 3 жовтня, близько 20.30 у бік тимчасово окупованого Кримського півострова було запущено протикорабельну ракету «Нептун». Про це повідомили у Міноборони РФ.



У військовому відомстві стверджують, що ракета прямувала у бік невідомих об'єктів на півострові й пізніше була знищена над північно-західною частиною акваторії Чорного моря засобами ППО.



У Кримських пабліках також пишуть, що в Севастополі впали частини БПЛА, і лунає сигнал повітряної тривоги.



Нагадаємо, що атаку на штаб Чорноморського флоту РФ разом із Повітряними силами України готували Сили спеціальних операцій, давши назву спецоперації «Крабова пастка».