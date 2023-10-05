Окупанти на Донеччині за добу вбили одного цивільного, ще три людини отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 4 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки один цивільний загинув, також відомо про трьох поранених. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 4 жовтня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області – у Красногорівці. Ще 3 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1730 людей, ще 4208 мешканців отримали поранення.



Нагадаємо, війська Росії вдарили з комплексу С-300 по території підприємства у Селидівській громаді, внаслідок чого поранення отримали троє людей.