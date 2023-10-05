Армія РФ вдарила двічі по Шаховській громаді Донецької області: поцілили по околицях сіл

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російська армія продовжує атакувати Донецьку область, відомо, що минулої доби обстріляла Шаховську громаду. Попередньо, без постраждалих. Про це повідомив в.о. голови Донецької області Ігор Мороз.



«Напередодні росіяни завдали двох ракетних ударів по Шаховській громаді — потрапили околицями Золотого Колодяза та Кучеревого Яру, без жертв», — написав він.



За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Красногорівці і 1 людина поранена в Авдіївці.



На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку поранено 1 людину і пошкоджено 17 будинків. Також є 1 поранений у Північному і 1 пошкоджений будинок у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі Костянтинівської громади. У Дружківській громаді пошкоджено 4 будинки у Райському і 1 у Новогригорівці.



На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 2 будинки, у Лиманській громаді зафіксовано 23 обстріли.



Нагадаємо, в результаті атаки на Донецьку область один цивільний загинув, також відомо про трьох поранених.