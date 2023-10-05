Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 жовтня

Бойові дії



Російські окупанти атакували кафе-магазин у селі Гроза Харківської області. Під час обстрілу в закладі проходили поминки по односельчанину, який помер. Загалом на території закладу було близько 60 осіб. За попередніми висновками, окупанти вдарили ракетою «Іскандер». Станом на 18 годину з-під завалів витягли вже 58 осіб, з них 51 — загинули.



В ході обстрілів в окупованій Горлівці загинули двоє людей, ще дев'ять поранено. Крім цього, четверо дітей було поранено внаслідок детонації касетного боєприпасу, один із них помер від отриманих травм.



Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. Військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Максима Чернушенка звинувачують у «вбивстві мешканця Маріуполя». Його засудили до 25 років колонії суворого режиму.



Суспільство



На захопленій РФ території Донецької області не вистачає 1 до 1,5 тисячі вчителів, це близько 6%. Потрібні вчителі початкових класів, іноземної мови, фізики, хімії, біології та математики. Проблему вирішують шляхом внутрішнього поєднання.



В угрупуванні «ЛНР» заявили , що у захопленому РФ місті Попасна Луганської області проживають 200 осіб, у тому числі 10 дітей. Діти навчаються у школі у сусідньому Первомайську. Вона також зазначила, що під час боїв у місті було зруйновано 96% будівель.



Окупаційна адміністрація Рубіжного повідомила про продовження пропускного режиму в'їзду до міста до 31 грудня та новий графік комендантської години, який почне діяти з 9 жовтня – з 19:00 до 06:00.

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