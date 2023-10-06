Ракетний удар по селу Гроза: у прокуратурі показали відео руйнувань

Прокуратура показала відео руйнувань із квадрокоптера

У прокуратурі Харківської області оприлюднили відео із квадрокоптера, на якому можна побачити наслідки вчорашньої атаки росіян на село Гроза Харківської області.



«Відео руйнувань, зняте квадрокоптером у селі Гроза», — підписали відео в прокуратурі.



Ракетний удар РФ по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківської області з початку повномасштабного вторгнення.



Нагадаємо, вдень 5 жовтня російські військові завдали удару ракетою «Іскандер» по селу Гроза Харківської області. Ракетний удар припав на кафе та магазин, у момент обстрілу проходили поминки, тому там зібралося багато людей.



Число загиблих зросло до 51, серед них дитина. 6 людей отримали поранення.



Зазначимо, що всього у селі проживало 330 осіб.