Ракетний удар по Грозі став найкривавішим за кількістю жертв серед мирного населення у 2023 році

Удар по селу Гроза у Куп'янському районі Харківської області став найсмертоноснішою атакою по цивільних у 2023 році, повідомив журналіст ВВС Джеймс Уотерхаус у своєму Твіттері та навів дані щодо загиблих та поранених цивільних внаслідок ракетних атак.
З початку війни у лютому 2022 року більша кількість жертв була лише після ракетного удару по табору українських військовополонених у непідконтрольній Оленівці та після удару по залізничному вокзалу у Краматорську.
Ось дані, які наводить Джеймс Уотерхаус:
2023:
05.10 – Гроза – 52 убитих (6 поранених)
06.09 – Костянтинівка – 17(32)
19.08 – Чернігів – 7 (156)
07.08 - Покровськ - 10 (88)
06.07 – Львів – 10 (48)
27.06 – Краматорськ – 13 (65)
06.06 – Херсонська область – 32 (28)
28.04 - Умань - 24 (17)
16.04 – Слов'янськ – 15 (24)
14.01 – Дніпро – 46 (80)
2022:
30.09 – Запоріжжя – 32 (86)
24.08 - Чапліно - 25 (31)
18.08 – Харків – 25 (35)
29.07 – Оленівка – 53 (130)
14.07 – Вінниця – 28 (198)
09.07 – Часів Яр – 48 (9)
01.07 – Сергіївка – 22 (36)
27.06 – Кременчук – 21 (59)
08.04 – Краматорськ – 61 (121)
29.03 – Миколаїв – 37 (36)
17.03 – Мерефа – 23 (26)
01.03 – Харків - 29 (35)
Нагадаємо, вдень 5 жовтня російські військові завдали удару ракетою «Іскандер» по селу Гроза Харківської області. Ракетний удар припав по кафе та магазину. У момент обстрілу в кафе проходили поминки, тож там зібралося багато людей. Загалом у селі проживало 330 осіб.