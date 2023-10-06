Ракетний удар по Грозі став найкривавішим за кількістю жертв серед мирного населення у 2023 році

Удар по селу Гроза у Куп'янському районі Харківської області став найсмертоноснішою атакою по цивільних у 2023 році, повідомив журналіст ВВС Джеймс Уотерхаус у своєму Твіттері та навів дані щодо загиблих та поранених цивільних внаслідок ракетних атак.

З початку війни у лютому 2022 року більша кількість жертв була лише після ракетного удару по табору українських військовополонених у непідконтрольній Оленівці та після удару по залізничному вокзалу у Краматорську.

Ось дані, які наводить Джеймс Уотерхаус:

2023:

05.10 – Гроза – 52 убитих (6 поранених)

06.09 – Костянтинівка – 17(32)

19.08 – Чернігів – 7 (156)

07.08 - Покровськ - 10 (88)

06.07 – Львів – 10 (48)

27.06 – Краматорськ – 13 (65)

06.06 – Херсонська область – 32 (28)

28.04 - Умань - 24 (17)

16.04 – Слов'янськ – 15 (24)

14.01 – Дніпро – 46 (80)

2022:

30.09 – Запоріжжя – 32 (86)

24.08 - Чапліно - 25 (31)

18.08 – Харків – 25 (35)

29.07 – Оленівка – 53 (130)

14.07 – Вінниця – 28 (198)

09.07 – Часів Яр – 48 (9)

01.07 – Сергіївка – 22 (36)

27.06 – Кременчук – 21 (59)

08.04 – Краматорськ – 61 (121)

29.03 – Миколаїв – 37 (36)

17.03 – Мерефа – 23 (26)

01.03 – Харків - 29 (35)

Нагадаємо, вдень 5 жовтня російські військові завдали удару ракетою «Іскандер» по селу Гроза Харківської області. Ракетний удар припав по кафе та магазину. У момент обстрілу в кафе проходили поминки, тож там зібралося багато людей. Загалом у селі проживало 330 осіб.