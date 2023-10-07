Росіяни обстріляли Донецьку область: одну людину поранено

Минулої доби, 6 жовтня 2023 року, російські військові поранили одного жителя Донбасу — в Міньківці. Про це повідомляє виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, загальна кількість жертв по області становить 1730 – убитих та 4211 – поранених. Кількість жертв вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, російська армія минулої доби, 5 жовтня, обстрілювала Донецьку область. Внаслідок атаки двоє мешканців отримали поранення.





