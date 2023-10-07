Вночі РФ атакувала Одеську область ракетами «Онікс»

Вночі, 7 жовтня, війська РФ атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс», випущеними з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Попадання сталося в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
Атака РФ на Одещину. Фото: Сили оборони Півдня
За уточненою інформацією, чотири особи звернулися до медиків з легкими травмами від битого скла через пошкодження вибуховою хвилею. Усім надано кваліфіковану допомогу на місці, без госпіталізації.
Атака РФ на Одещину. Фото: Сили оборони Півдня
Атака РФ на Одещину. Фото: Сили оборони Півдня
Атака РФ на Одещину. Фото: Сили оборони Півдня
Атака РФ на Одещину. Фото: Сили оборони Півдня
Нагадаємо, російські війська рано вранці, 6 жовтня, двічі вдарили по Харкову. Є влучення у Київському та Основ'янському районах міста.