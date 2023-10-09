Окупанти за добу поранили 4 людей на Донеччині

Окупанти минулої доби, 8 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. В результаті атаки чотири особи отримали поранення. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 8 жовтня росіяни поранили 4 мешканців Донецької області — у Костянтинівці», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1731 особа, ще 4215 жителів отримали поранення.



Нагадаємо, російські військові протягом 7 жовтня понад 300 разів обстрілювали Бахмутський напрямок. Однак у цьому районі продовжується наступальна операція Сил оборони.