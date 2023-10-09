У центрі Донецька сьогодні пролунали вибухи

Потужні вибухи пролунали сьогодні у тимчасово окупованому Донецьку. Над містом було видно стовп густого диму. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що вибухи сталися у самому центрі Донецька. Є «приліт» до житлового будинку, на вулицях горять автомобілі.

Цікаво, що на місці вибуху миттєво з'явилися російські пропагандисти. Окупанти заявили про атаку нібито з боку України.

«Це пряме влучення 155-мм гаубичним снарядом або [М] 777, або CAESAR. Ми бачили шматки шрапніли великі, уламки», — розповів пропагандистам один із окупантів.

У той же час, активіст Сергій Стерненко заявив, що «невідомі люди вдарили по окупаційній адміністрації» в окупованому Донецьку.