Військові РФ вбили одного та поранили чотирьох цивільних у Донецькій області

За даними слідства, 9 жовтня 2023 року армія держави-агресора в черговий раз атакувала населені пункти в Донецькій області. Вранці російські військові, мабуть, з артилерії атакували с. Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Крім того, о 13:00 окупанти потрапили до приватного сектору м. Авдіївки. Від попадання снарядів однією з вулиць отримали осколкові поранення двоє сусідів у віці 46 і 55 років. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.



Вже надвечір 9 жовтня війська держави-агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де зазнали поранень 19-річна дівчина та чоловік 33 років. Постраждалих доставлено до медичного закладу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).