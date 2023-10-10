СБУ затримала агентів ФСБ у Запоріжжі. «Полювали» на ППО і передавали дані окупантам

СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ. Фото: Служба безпеки

Служба безпеки України затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ, які розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали окупантам настановні дані. Зловмисницям загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«За даними слідства, ворожими посібницями виявились дві мешканки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник ФСБ. Під час обшуків у обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використали для комунікації», — йдеться у повідомленні.



Одна з фігуранток намагалася виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона «зливала» у ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів — бійців Збройних Сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.



Окрім цього, російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім відправляла окупантам відповідні аудіофайли.



У СБ зазначили, що інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.



За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тисяч гривень.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Нагадаємо, на Донеччині судитимуть мешканку Гірника, яка обдурила громадян більш ніж на 950 тисяч гривень.