РФ зранку атакує Авдіївку: на півночі від міста точаться важкі бої

Російська армія сьогодні вранці, 10 жовтня, масованими ударами обстрілює Авдіївку на Донеччині. Про це передає Суспільне.



Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що на півночі від міста точаться важкі бої.



«З 06:00 масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Тривають тяжкі бої на північ від міста», - розповів він.



За словами Барабаша, зараз про загиблих та поранених серед мирних мешканців інформації немає.



Нагадаємо, окупанти за 9 жовтня атакували Авдіївку.