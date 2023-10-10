Командувач Повітряних сил показав, як воїни ППО відбивали нічну атаку РФ

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав роботу ППО у ніч проти 10 жовтня під час російської атаки. Відео з'явилося у Telegram-каналі Олещука. Він зазначив, що сили ППО добре попрацювали в Одеській та Миколаївській областях.



«Бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування «Південь» в Одеській та Миколаївській областях у ніч на 10 жовтня 2023 року», — написав Олещук у Telegram і показав відео.



Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України ударними дронами БпЛА типу «Shahed». Силам ППО вдалося знищити 27 із 36 російських безпілотників у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.