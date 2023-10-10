У Маріуполі окупаційна влада підготувала «тривожні інструкції»

У тимчасово окупованому Маріуполі псевдовладі підготували «тривожні інструкції». Про цеповідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Анрющенка, школам у Маріупелі днями надіслали інструкцію щодо поведінки в екстремальних ситуаціях. Якщо уважно подивитися, то незважаючи на відверту комічність страху, це прямо вказує на панічні настрої.

«Біля школи не можна наближатися до «Жигулів» (вони ще існують?) – на 460 метрів. Із «Волгою»(!!!) ще гірше – на 480 метрів. Тобто приїхав дідусь за онукою на "Волзі", і їй не можна навіть на півкілометра підійти. Така собі безпека. Смішна, але показова», - написав Андрющенко.