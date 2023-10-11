Внаслідок обстрілів на Донеччині одна людина загинула, ще 2 поранені

Окупаційні війська минулої доби, 10 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки одна цивільна загинула, а двоє людей поранено. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 10 жовтня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області – у Красногорівці. Ще 2 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1733 особи, ще 4221 мешканець отримав поранення.



Нагадаємо, армія РФ атакувала Бахмутський та Покровський райони — розпочато розслідування за фактом поранення трьох людей, серед яких 16-річна дівчина.