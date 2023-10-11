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Армія РФ обстрілює Авдіївку: в ОВА розповіли деталі

11 жовтня 2023, 10:08

Армія РФ обстрілює Авдіївку: в ОВА розповіли деталі

Російські окупанти продовжують обстрілювати з «Градів» та ствольної артилерії Авдіївку Донецької області. Загиблих та поранених протягом 10 жовтня немає. Про це передає «Суспільне».

За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, у ніч на 11 жовтня велися бої з півночі від Авдіївки, бої продовжуються досі.

«Ніч пройшла більш-менш спокійно. Було з два десятки хаотичних одиночних "прильотів" по старій частині міста, трохи було по центральній», — зазначив він.

Нагадаємо, 10 жовтня масованими ударами обстрілює Авдіївку на Донеччині.

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