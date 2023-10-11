Армія РФ обстрілює Авдіївку: в ОВА розповіли деталі

Російські окупанти продовжують обстрілювати з «Градів» та ствольної артилерії Авдіївку Донецької області. Загиблих та поранених протягом 10 жовтня немає. Про це передає «Суспільне».



За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, у ніч на 11 жовтня велися бої з півночі від Авдіївки, бої продовжуються досі.



«Ніч пройшла більш-менш спокійно. Було з два десятки хаотичних одиночних "прильотів" по старій частині міста, трохи було по центральній», — зазначив він.



Нагадаємо, 10 жовтня масованими ударами обстрілює Авдіївку на Донеччині.