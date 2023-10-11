Це остання частина війни, Росія піде з наших територій — Зеленський

Зеленський заявив, що повномасштабна війна вже на завершальному етапі. Фото: ВП

Повномасштабна війна Росії проти України вже на останньому етапі, і він найважчий. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами з Румунії, передає Digi24.



Зеленський зазначив, що не може назвати точну дату, проте, за його словами, українські військовослужбовці успішно продовжують контрнаступ для звільнення тимчасово окупованих територій країни.



«Я не можу назвати точну дату, думаю, ніхто, можливо, тільки Трамп, одного разу. Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Здається, я знаю коли, але я не можу вам цього сказати», — сказав він.



Також Зеленський запевнив, що Україна перебуває на останньому етапі війни, проте він найважчий.



«Це остання частина війни. Це не середина. Першим періодом була окупація, за якою пішла зупинка наступу та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. Ми маємо багато побоювань, коштів, зброї, але ми в останній частині, найскладнішій», — резюмував керівник країни.

Нагадаємо, українські сили продовжили контрнаступальні операції і, як повідомляється, 9 жовтня просунулися на заході Донецької області, у західній частині Запорізької області та під Бахмутом.



