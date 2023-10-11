Зеленський відповів, чи потисне руку Путіну, щоб зупинити війну в Україні

Зеленський, розповів, чи потисне руку путіну, щоб зупинити війну. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Румунії розповів, чи готовий він до переговорів із Володимиром Путіним. Про це повідомляє Digi24.



На запитання, чи він потисне руку президенту РФ, щоб зупинити війну в Україні, Зеленський упевнений, що той не має наміру зупинити військові дії.



«Я буду дуже чесний. Він нічого не хоче закінчувати, йому нецікаво, цього ніколи не буде. Рукостискання нічого не означає. Якщо ви хочете зупинити війну, ви зробите все можливе, щоб її зупинити, ви розмовляєте з усіма людьми, які готові до переговорів. Не хоче. Немає нікого, хто зацікавлений у поверненні до тих відносин, які раніше були з Росією. У голові він хоче рухатися вперед, і проблема не тільки в Україні», — сказав він.



Зеленський зазначив, що Володимир Путін хоче окупувати більше територій, які раніше були у складі СРСР. Зокрема Молдову, країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія).



«Я думаю, його ідея полягає в тому, щоб взяти деякі країни НАТО, які були у складі СРСР, я думаю, йдеться про країни Балтії», — підсумував він.



Нагадаємо, Володимир Зеленський упевнений , що скоро на території України закінчиться війна.