Армія РФ скинула з дрона боєприпас поблизу цвинтаря на Херсонщині: троє чоловіків постраждали

Окупаційні війська сьогодні вдень, 11 жовтня, скинула з дрона боєприпас поблизу цвинтаря селища Кіндійка на Херсонщині. Трьох людей травмовано. Про це передає пресслужба Херсонської ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Близько 12:00 російські військові з дрона скинули вибухівку на ритуальний транспорт, який стояв на цвинтарі в Кіндійці. Внаслідок цієї атаки поранено трьох людей», — написав Мрочко в Telegram.



Зазначається, що 41-річного чоловіка госпіталізували із численними осколковими пораненнями. Наразі постраждалий у реанімації, медики борються за його життя.



Крім того, у іншого чоловіка вибухова травма та непроникні осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.



Ще один постраждалий – 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу.



Нагадаємо, війська РФ минулої доби 82 рази обстріляли Херсонську область з різних видів зброї, є поранений.