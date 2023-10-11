Майже вся Очеретинська громада залишається без світла через обстріл РФ

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів 10 жовтня в майже у всіх населених пунктах Очеретинської громади Донецької області немає світла. Про це передає Суспільне.



Голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко зазначив, що сьогодні (11 жовтня — ред.) громада вкотре була під обстрілом, через це пошкоджено електропостачання. Він наголосив, що комунальники планують відновити енергопостачання у більшості населених пунктів.



«Вже відновлюють високовольтну лінію 35 кВ, яка йде з Карлівки до Очеретиного, вона пошкоджена, також пошкоджені місцеві лінії електропередач», — розповів він.



Однак, за його словами, не в усіх населених пунктах можна відновити світло.



«У громаді є населені пункти, де давно неможливо відновити світло — Орлівка та Ласточкіне. Ті населені пункти, які до вчорашнього дня були з електрикою — можливо», — сказав він.



Коваленко уточнив, що з 27 населених пунктів громади, які підконтрольні Україні, енергопостачання неможливо відновити у понад десяти.



«Відновлять — приблизно в половині населених пунктів: Очеретино, Новоселівка, Сокіл, Соловей, Желане», — резюмував він.



Нагадаємо, з 2 по 8 жовтня аварійно-ремонтні бригади повністю або частково відновили електропостачання у 78 населених пунктах Донецької області.