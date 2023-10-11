Зеленський заявив, що скорочення підтримки України через війну в Ізраїлі несе ризик для всіх

Зеленський бачить ризики скорочення підтримки України через війну в Ізраїлі. Фото: ВП

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Брюсселі за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кро розповів, що бачить ризики зниження рівня підтримки Києва на тлі війни в Ізраїлі.



«Це ризик не тільки для України, тому що якщо не допомагати Україні, то Росія набереться сил, і через якийсь час, рік, два, три, не закінчиться війна тоді, у нас не буде потужностей, і вона повернеться для того, щоб знищити всю країну і піти далі, а далі вже будуть країни ЄС і НАТО», — сказав він.



За його словами, РФ зацікавлена у тому, щоб допомога Україні зменшувалась.

«Я думаю, що те, що відбувається у світі, невипадково. Сьогодні вони зацікавлені в тому, щоб допомога Україні зменшувалась і йдуть на різні речі, навіть на трагічні речі, навіть на інших континентах, в інших частинах світу для того, щоб зменшити увагу до України», — сказав Зеленський.



Глава держави зазначив, що зараз у будь-якому континенті може розгорітися світова війна. На його думку, «лідери можуть ще завдяки не зброї, а політиці зупинити ймовірну глобальну війну».



«Найдешевший варіант для всіх – зупинити Росію у нас, закінчити війну у нас, вивести їх з нашої території. Тоді, я впевнений, не буде великої війни як у Європі, так і в усьому світі», — наголосив Зеленський.



Нагадаємо, Зеленський зазначив, що повномасштабна війна Росії проти України вже на останньому етапі, і він найважчий.