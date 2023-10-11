Стали на облік у кількох лікарнях, аби отримувати метадон для продажу

Стали на облік у кількох лікарнях, щоб отримувати метадон на продаж. Поліцейські на Харківщині затримали групу наркозбувальників Про це повідомляє ДСР Нацполіції.

За даними слідства, троє чоловіків 30, 41 та 48 років, мешканці міста Лозова, перебували на замісній підтримувальній терапії у медичному закладі Дніпропетровської області.

Щоб отримати якнайбільше «товару» для продажу, зверталися за рецептом одразу до кількох медустанов – були «пацієнтами» одразу п'яти лікарень у Дніпрі.

Також відомо, що вони ставили на облік інших осіб, які перебували у місцях позбавлення волі. За такою схемою отримували метадон кожні 10 днів і вже у Лозовій збували його наркозалежним особам методом «закладок» або «з рук до рук».

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також ним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.