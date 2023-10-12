Вранці Херсон зазнав обстрілу, влучили у лікарнію — МВА

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівого берега, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У центрі та передмісті пролунало кілька вибухів. Внаслідок обстрілу Херсона з боку окупаційних військ у Дніпровському районі пошкоджено одне з відділень медустанови. Персоналу та хворих там не було. Попередньо без поранених», — написав Мрочко у Телеграм-каналі.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Внаслідок ракетної атаки загинув 70-річний чоловік.