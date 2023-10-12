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Окупанти лізуть з усіх напрямків, але ЗСУ відбивають усі атаки: голова МВА про ситуацію в Авдіївці

12 жовтня 2023, 16:14

Окупанти лізуть з усіх напрямків, але ЗСУ відбивають усі атаки: голова МВА про ситуацію в Авдіївці

Останніми днями російські окупанти активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Вони б'ють на позиціям наших захисників, а також атакують місцеве населення. Про точну ситуацію у місті розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Ситуація дуже напружена. Вже третю добу окупанти не припиняють бойові дії і по позиціям, і по місту. Велика кількість авіаракетних ударів. Вчора — понад 20 ракет, з вечора та до ранку випустили 12 КАБ-500 (авіаційна бомба — ред.)», — сказав він.

 Барабаш зазначив, що окупанти намагаються влучити по багатоповерховим будівлям Авдіївки. За вчора є місцевий житель, який загинув. Попередньо, за словами сусідів, двоє городян перебувають під завалами. Йдеться про літнього чоловіка та жінку. Також четверо цивільних зазнали поранень.

 «Окупанти лізуть з усіх напрямків. Їх дуже багато», — уточнив він.

 Своєю чергою начальник військової адміністрації міста підкреслив, що в Мережі є інформація з боку РФ про нібито окупацію міста. За словами Барабаша, це фейк, який не відповідає дійсності. Так, завдяки ЗСУ всі атаки ворога за три доби відбиті.

 Крім того, він додав, що ситуація в Авдіївці не дозволяє провести рятувальні роботи та витягти людей з-під завалів.

 «Ну і скажемо так, що 9-поверховий будинок там склався до 1 поверху. Не реально там проводити роботи у цих умовах», — додав він.

 Щодо місцевих жителів, то вони змушені ховатися від російських атак у підвалах. На сьогоднішній ранок 1622 людей залишаються у місті, вчора (10 жовтня — ред.) змогли евакуювати 5 людей.

Нагадаємо, окупанти хочуть здобути хоч якусь знакову «перемогу» та переламати хід бойових дій.

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