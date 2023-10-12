У Покровську пошкоджена через обстріл багатоповерхівка буде з опаленням - МВА

Один із об'єктів житлового фонду в Покровську, а саме багатоповерхівка на вулиці Центральній, пошкоджена під час обстрілу 7 серпня, буде підключена до системи опалення та інших комунікацій. Про це розповів заступник начальника Покровської МВА Олексій Стебель.

«Згідно з актом, який ми отримали від профільної організації, у третьому, четвертому, п'ятому, шостому та сьомому під'їздах буде проведено поточний ремонт. Як і весь житловий фонд, і цей будинок буде підключено до системи опалення та всіх внутрішніх комунікацій. Також продовжуються роботи з ремонту даху, щоб уберегти будівлю від опадів», – розповів Олексій Стебель.

Крім того, ведеться розробка технічного завдання для майбутнього проекту з відновлення перших двох під'їздів, які найбільше постраждали від обстрілу.

Всі ці заходи призначені для того, щоб якнайшвидше повернути будинок у житловий стан та надати мешканцям усі необхідні умови для проживання.