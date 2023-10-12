Україна не може евакуювати своїх громадян із Сектору Газа – посол

Україна не може евакуювати своїх громадян із Сектору Газа. На цьому наголосив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, посольство України в Ізраїлі підготувало все необхідне для евакуації 220 українців із сектору Газа, але не може розпочатись, оскільки пункти пропуску не працюють.

«Украина не может евакуировать своих граждан с Сектора ГазНа жаль, евакуація не почалася, оскільки єдиний пункт пропуску на Єгипет "Рафах" залишається закритим і впливу на це у нас немає, як і не мають інші посольства», — сказав він.