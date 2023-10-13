Війська РФ вранці вдарили по Покровську: є жертви та руйнування

Наслідки обстрілу Покровська. Фото: ОВА

Сьогодні вранці, 13 жовтня, російські загарбники вкотре обстріляли Покровськ Донецької області. Інформація про поранених не надходила. Про це повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації.



Зазначається, що зараз у місті проводяться рятувальні роботи.



Оновлено (10:06). У Покровську відомо щонайменше про одного загиблого та 13 поранених, повідомляє обласна військова адміністрація.



Внаслідок російського обстрілу пошкоджено дві будівлі. Тип зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.

Нагадаємо, окупанти четверту добу атакують Авдіївку, є загиблі та поранені.