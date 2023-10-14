Окупанти стріляли по півдні, півночі та сходу: на Херсонщині загинула жінка

Області України на півдні, півночі та сході країни постраждали від російських обстрілів.



За добу, 13 жовтня, російські окупанти здійснили 10 обстрілів із різних видів озброєння прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 67 вибухів. Про це повідомляє Оперативне Командування «Північ».



Інформації про загиблих чи поранених серед мирного населення немає.



Російські окупаційні війська від ранку суботи, 14 жовтня, обстріляли Берислав Херсонської області. Загинула місцева мешканка, повідомив голова ОВ Олександр Прокудін.



Під завалами власного будинку опинилась 60-річна жінка. Її травми були несумісні із життям.



Також вранці у суботу російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузлове. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.



Пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих немає.

У п'ятницю окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.