Окупанти вдень обстріляли Дніпровський ринок у Херсоні — МВА

Окупанти обстріляли район ринку у Херсоні, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Близько 15:00 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Херсону! Потрапили в район одного з ринків. Попередньо відомо про двох поранених. Інформація уточнюється», — написав Мрочко у Телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив у новій публікації, що, за уточненими даними, поранених внаслідок обстрілу Дніпровського ринку не було.

«Свідки пояснюють це лише тим, що робочий день закінчився, і покупців майже не було. Залишалися лише деякі продавці та власники біля своїх магазинів», — повідомив Роман Молочко.

Начальник ОВА Олександр Прокудін також написав у Телеграм: «Нещодавно окупанти потрапили поблизу супермаркету у Дніпровському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих».