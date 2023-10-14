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Інформація про українців, які потрапили в полон ХАМАС, не підтвердилася

14 жовтня 2023, 18:20

Інформація про українців, які потрапили в полон ХАМАС, не підтвердилася

Інформація про українців у полоні ХАМАС не підтвердилася, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі ZN.UA.

«Дані щодо українців, які загинули в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука не змінилися. Водночас не підтвердилася інформація, що деякі громадяни, яких вважають зниклими безвісти, потрапили до полону ХАМАСу», — йдеться у повідомленні видання у суботу.

Як повідомляється, Корнійчук також розповів про евакуацію українців із Ізраїлю. За його словами, найближчими днями з Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян. «Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбано через посольство», - зазначив дипломат.

На евакуацію із Сектору Газа очікують 240 українських громадян. Однак, як повідомив Корнійчук, їх досі не вдалося вивезти через складну та неконтрольовану ситуацію.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив, що підтверджено загибель 11 українців. «Ще дев'ять громадян вважаються зниклими безвісти», — повідомив Ніколенко.

 

 

 

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