Окупанти обстрілюють центр Херсона — ГВА

Російські війська ввечері 14 жовтня атакують Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Херсон – під обстрілом! Російські війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. У центрі міста лунають гучні вибухи», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 16:00 російські загарбники вдарили по Дніпровському ринку в Херсоні.

Як повідомлялося, 14 жовтня російські війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка .