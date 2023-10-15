Морги Донецька переповнені окупантами, є загроза спалаху інфекції

У тимчасово окупованому Донецьку місцеві морги переповнені тілами російських військових. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«За інформацією, отриманою від українського підпілля, невдалі спроби штурмових дій обернулися окупантам величезними втратами. Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у дворах моргів», — йдеться у повідомленні.



Крім того, місцеві працівники б'ють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають у коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.



Нагадаємо, у Міністерстві оборони України розповіли, як російські загарбники утилізують тіла своїх загиблих військових на тимчасово окупованих територіях.