Партизани ліквідували понад 20 окупантів за тиждень у Маріуполі

В окупованому Маріуполі Донецької області все частіше гинуть російські військові за «загадкових обставин». Так, лише за тиждень у місті не стало 26 росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«26 окупантів отруїлися їжею на смерть, а ще 15 — потрапили в реанімацію з тієї ж причини», — написав він.



Також Андрющенко опублікував скріншоти загарбників із соцмереж, які скаржаться на смерті та отруєння в місті.



«Кілька днів тому невідомі влаштували масове отруєння нашим бійцям. Загинуло 9 людей, госпіталізовано ще 12... Також у Маріуполі за останні дні було скоєно два напади на казарми. У результаті 17 убитих, ще 11 поранено», — пишуть окупанти.



Своєю чергою, росіяни впевнені, що це могли зробити «диверсанти», адже, на їхню думку, «у Маріуполі багато «ждунів», які мріють про прихід України».



Радник мера Маріуполя додав, що всього за літо та два місяці осені Маріупольським Спротивом ліквідовано понад 40 окупантів різними шляхами.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку місцеві морги переповнені тілами російських військових.