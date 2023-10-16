Наказував обстрілювати Луганську область: судитимуть генерал-лейтенанта РФ

В Україні судитимуть генерала-лейтенанта РФ. Фото: Офіс генерального прокурора

В Україні судитимуть генерал-лейтенанта РФ, який керував окупаційною армією «ЛНР» та наказував обстрілювати Луганщину. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



Зазначається, що коли розпочалася повномасштабна війна обвинуваченого призначили керувати так званим «2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР». Він безпосередньо віддавав накази військовим «ЛНР» під час боїв за Рубіжне, Кремінну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти Луганщини.

«Під його командуванням війська завдавали масованих ударів із застосуванням авіації, броньованої техніки та іншого важкого озброєння по об'єктах критичної інфраструктури регіону та житла цивільного населення. Це призвело до загибелі та травмування мирних жителів, у тому числі дітей, знищення об'єктів житлового фонду, майна та інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



За виконання наказів керівництва РФ під час так званої «спецоперації» на сході України йому надано звання «Героя Росії», «Героя ЛНР», генерал-лейтенанта, також нагороджено «орденом Ахмата Кадирова».

Обвинуваченому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч . 2 ст.437 КК України).



Нагадаємо, шість правоохоронців із Луганщини підозрюються у державній зраді, ще п'ятьох – судитимуть.