У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква

Ліквідація пожежі у церкві. Фото: ДСНС України

На Донеччині ліквідували пожежу в церкві, яка виникла внаслідок обстрілів росіян. Про це 16 жовтня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що спалах відбувся ввечері 15 жовтня внаслідок масованого обстрілу села Колодязі Краматорського району.

«Загорілися покрівля та перекриття місцевої церкви, також вогнем було охоплено приватний житловий будинок та три господарські будівлі. Близько четвертої години знадобилося пожежникам для ліквідації пожеж на площі понад 450 кв. м», — наголосили у ДСНС.