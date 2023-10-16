Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква

16 жовтня 2023, 16:49

У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква

Ліквідація пожежі у церкві. Фото: ДСНС України Ліквідація пожежі у церкві. Фото: ДСНС України

На Донеччині ліквідували пожежу в церкві, яка виникла внаслідок обстрілів росіян. Про це 16 жовтня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що спалах відбувся ввечері 15 жовтня внаслідок масованого обстрілу села Колодязі Краматорського району.

«Загорілися покрівля та перекриття місцевої церкви, також вогнем було охоплено приватний житловий будинок та три господарські будівлі. Близько четвертої години знадобилося пожежникам для ліквідації пожеж на площі понад 450 кв. м», — наголосили у ДСНС.

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донецька область Пожежа

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:57
ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш
18:56
У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України
18:32
У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам
17:24
У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони
16:49
У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква
16:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
14:33
В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто
13:08
Партизани ліквідували понад 20 окупантів за тиждень у Маріуполі
16:07
Морги Донецька переповнені окупантами, є загроза спалаху інфекції
15:12
До порту окупованого Маріуполя прибули одночасно три російські судна — Андрющенко
13:32
«ДНР»: внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку померла дитина
12:37
У захопленому Луганську пролунав вибух, у місті видно чорний дим
23:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 жовтня
22:27
Нікопольський район зазнав масованого обстрілу — Лисак
21:03
Окупанти обстрілюють центр Херсона — МВА
20:03
ЗСУ тримають оборону на Авдіївському напрямі – Генштаб
19:30
Під обстріл росіян у Бериславі потрапили житлові будинки, загинула жінка
19:10
Окупанти мобілізують вчителів на захоплених територіях — ЦНС
17:43
Росіяни намагаються оточити Куп'янськ — Сирський
17:01
Окупанти вдень обстріляли Дніпровський ринок у Херсоні — МВА
усі новини
19:57
ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш
19:35
Керівництву СБУ часів Януковича повідомили про підозру у «справах Майдану» — ДБР
18:56
У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України
18:32
У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам
17:51
Донецький «Шахтар» розірвав контракт із головним тренером
17:24
У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони
17:06
Донецька ОВА узгоджуватиме кожну закупівлю місцевих адміністрацій
17:05
Виводив на розстріл мирних мешканців: бойовика «ДНР» засудили до 15 років ув`язнення
16:49
У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква
16:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
16:34
Реалізація проекту «єВідновлення» у Донецькій області: росіяни знищили понад 36 тис будинків
16:04
Катар допоміг Україні повернути 4 дітей, яких вивезла Росія
15:33
Наказував обстрілювати Луганську область: судитимуть генерал-лейтенанта РФ
15:15
Росія втратила понад 60 танків і БТР у наступі під Авдіївкою — BILD
15:05
Рекорд від «Армії дронів»: бійці вразили в Авдіївці майже 500 одиниць російської техніки
15:04
В окупованій Горлівці впала російська авіабомба
14:33
В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто
13:38
ЗСУ знищили техніку окупантів на 1,8 млн доларів під Бахмутом
13:08
Партизани ліквідували понад 20 окупантів за тиждень у Маріуполі
12:53
Футболісти з Прикарпаття відслужили на «папері» 1100 днів
усі новини
ВІДЕО
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама