Виводив на розстріл мирних мешканців: бойовика «ДНР» засудили до 15 років ув`язнення

Бойовика ДНР засудили до 15 років ув'язнення. Фото: СБУ

Співробітники СБУ та спецназівці ЗСУ затримали бойовика «ДНР». Його засудили до 15 років в'язниці, він прострілював ноги викраденим жителям області, також стріляв поряд із головою потерпілих, імітуючи розстріл. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.



Зазначається, що засудженим є колишній мешканець окупованої Жданівки на Донеччині, який ще у 2014 році добровільно приєднався до окупантів.



«На початку повномасштабного вторгнення Росії його «відрядили» до складу 3-го стрілецького взводу 1-ї роти 5-го батальйону 109-го полку Південного військового округу країни-агресора. Разом із окупантами він воював проти Сил оборони та брав участь у захопленні лівобережної Херсонщини. Також бойовик знущався з мирних жителів регіону, зокрема намагався «вибити» з них «зізнання» в причетності до руху опору», — йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, в Україні судитимуть генерал-лейтенанта РФ.