Інформація про смерть зірки КВК Сергія Сивохо виявилася недостовірною

Сергій Сивохо. Фото: Gazeta.ru

Українські та російські ЗМІ повідомили , що у віці 54 років помер Сергій Сивохо – один із знаменитих КВК-щиків, шоумен, який працював з Володимиром Зеленським. Однак його близькі кажуть, що Сергій живий, хоч і у вкрай тяжкому стані. Новину про смерть шоумена поширили навіть деякі колеги шоумена в Україні, а згодом першоджерела самі і спростували все, заявляючи: Сивохо живий, але перебуває у вкрай тяжкому стані.

Першою про смерть 54-річного українського шоумена повідомила його землячка – член «Союзу письменників «ДНР» та так званої громадської палати РФ Ганна Ревякіна. Це миттєво розтиражували росЗМІ та пропагандистські паблики у Telegram.

Також висловив співчуття з приводу втрати український колега Сивохи – телеведучий Олексій Суханов у Instagram.

Щоправда, незабаром Ревякіна вже заявила, що шоумен живий, але лікарі готові відключити його від системи життєзабезпечення і нібито запропонували рідним попрощатися з Сергієм. За її словами, у Сивохо на тлі сепсису «розвинулася поліорганна недостатність».

Деякі видання в мережі, посилаючись на його рідних, теж написали, що чоловік живий, хоч і у вкрай тяжкому стані.

Сергій Анатолійович Сивохо народився 8 лютого 1969 року у Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю інженер-металург, здобув і другу вищу освіту – економіст-юрисконсульт. Також закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Став відомий Сівохо завдяки своїй грі за команду Дрім-Тім. Після КВК почав зніматися в кіно. У 2000-х роках вів розважальну програму «Приховані камери» на «1+1». З 2011 до 2013 року був креативним продюсером програми «Велика різниця по-українськи», він програми «Як стати зіркою» та «Моя хата скраю». Пізніше став продюсером студії «Квартал 95», а також прийняв пропозицію бути тренером у першому сезоні «Лізі сміху».

У 2019 році Сівохо розпочав політичну кар'єру. Він балотувався у народні депутати від партії «Слуга народу» 29-м округом Донецької області, але не пройшов. З 21 жовтня 2019 року по березень 2020 року був позаштатним радником секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.