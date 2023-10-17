Силы обороны вдарили по вертольотах та обладнанню окупантах на аеродромах поблизу Бердянська та Луганська

У вівторок вночі, 17 жовтня, українські військовослужбовці завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Луганська та Бердянська (Запорізька область). Саме там знаходиться російська техніка. Про це УНН повідомили у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України.



«Вночі 17 жовтня Збройні Сили України завдали успішних ударів по вертольотах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська», — йдеться у повідомленні.



За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, близько 2:30 в район базування вертольотів та аеродрому було завдано удару.



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