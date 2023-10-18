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Окупанти обстріляли Авдіївку, жінка отримала поранення спини та хребта

18 жовтня 2023, 09:44

Окупанти обстріляли Авдіївку, жінка отримала поранення спини та хребта

Вчора, 17 жовтня, російські окупанти обстріляли Авдіївку. В результаті атаки отримала поранення жінка. Про це в ефірі Суспільне Спротив розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За його словами, жінка 1954 року народження отримала поранення спини та хребта. Вона потрапила під танковий обстріл. Її евакуювали до Мирноградської громади.

Начальник МВА зазначив, що сьогоднішня ніч пройшла спокійно, серйозних масованих обстрілів по території не було.

«На ранок о 6:10 відбувся масований обстріл старої частини міста. Декілька вулиць під ударом. Інформація щодо загиблих і поранених протягом ночі не надходила», — сказав він.

Попри це, окупанти продовжують гатити по позиціях українських військових.

«По позиціях вони як гатили, так і гатять, не припиняється ні стрілецькі бої, ні обстріли. Менше однозначно авіаракетних ударів. Трохи менше зараз працює авіація. І навіть по зведенню видно, що менше штурмових дій», — повідомив Віталій Барабаш.

Він підкреслив, що Сили оборони стабілізували ситуацію, внаслідок того, що російські окупанти зазнали суттєвих втрат під час інтенсивних штурмів.

Однак розвідка відмічає перегрупування армії РФ, тож ЗСУ очікує нову спробу масованого штурму на Авдіївському напрямку.

Наразі в місті перебуває 1605 людей. Протягом 17 жовтня виїхали 9 людей.

«Давно в нас такої кількості не було. Люди говорять, що найближчим часом будуть евакуюватись. Багато хто говорить. Я не впевнений що виїдуть всі, але якщо виїде хоч хтось. Ми розуміємо що ворог підступний. І скоріш за все вони зробили висновки своїх помилок, які робили тиждень тому, і розуміємо що буде гаряче знову», — резюмував він.

Нагадаємо, представник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун зазначив, що ккупаційні війська не залишають спроб оточити Авдіївку Донецької області, протягом доби ЗСУ відбили понад 10 атак. Незважаючи на це, зараз спостерігається зменшення інтенсивності наступальних дій росіян.

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