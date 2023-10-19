Луганська область: авіаційна бомба зруйнувала будинок у Невському — ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що окупанти за минулу добу не припиняли обстрілювати низку населених пунктів у Луганській області. Внаслідок атаки постраждало село Невське.



«У Невському вибухнула бомба КАБ-500, внаслідок чого зруйновано житловий будинок. Друга — на околиці села», — написав він.



Також окупанти завдали авіаційних ударів по Невському, Новолюбівці, Білогорівці. Ці ж населені пункти постраждали від артилерійських та мінометних обстрілів.



Лисогор зазначив, що неподалік Надії Сили оборони відбили понад десять атак росіян.



Крім того, вони на кілька днів зупинилися біля Макіївки. За вчорашній день там сталося п'ять штурмів, однак усі їхні спроби були невдалими.



Лисогор раніше зазначав, що штурми Надії на Луганщині з боку російських окупантів продовжилися. За його словами, лише за 17 жовтня тут зупинено ще 9 атак.



Нагадаємо, у Сватівському районі на окупованій території Луганської області під час обстрілу загинув мирний житель.