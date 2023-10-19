Штурмували Авдіївку та Бахмут: СБУ повідомила про підозру 6 бойовикам «ЛДНР»

Військова контррозвідка Служби безпеки повідомила про підозру ще 6 бойовикам, які вступили до окупаційних угруповань РФ і воювали проти України на східному фронті. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«За даними СБУ, підозрюваними виявилося шестеро мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Більшість із них ще до початку повномасштабної війни добровільно приєдналися до лав терористичних організацій «Л/ДНР». Там вони брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході України», — йдеться у повідомленні.



Після 24 лютого 2022 року бойовики увійшли до складу окупаційних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.



Серед затриманих — механіки-водії російських бойових машин піхоти та бойовики, які обстрілювали позиції передових підрозділів ЗСУ із застосуванням гармат, протитанкового озброєння та великокаліберних кулеметів.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).

Нині вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, контррозвідка викрила ще одного агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ на військову та промислову інфраструктуру Харківської області.