Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Штурмували Авдіївку та Бахмут: СБУ повідомила про підозру 6 бойовикам «ЛДНР»

19 жовтня 2023, 14:55

Штурмували Авдіївку та Бахмут: СБУ повідомила про підозру 6 бойовикам «ЛДНР»

Військова контррозвідка Служби безпеки повідомила про підозру ще 6 бойовикам, які вступили до окупаційних угруповань РФ і воювали проти України на східному фронті. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«За даними СБУ, підозрюваними виявилося шестеро мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Більшість із них ще до початку повномасштабної війни добровільно приєдналися до лав терористичних організацій «Л/ДНР». Там вони брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході України», — йдеться у повідомленні.

Після 24 лютого 2022 року бойовики увійшли до складу окупаційних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

Серед затриманих — механіки-водії російських бойових машин піхоти та бойовики, які обстрілювали позиції передових підрозділів ЗСУ із застосуванням гармат, протитанкового озброєння та великокаліберних кулеметів.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).

Нині вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, контррозвідка викрила ще одного агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ на військову та промислову інфраструктуру Харківської області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Організації
СБУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
22:00
Обстріл окупованої Луганщини: зруйновано дитячий садок, загинув чоловік
19:30
До Авдіївки перестали доставляти гуманітарну допомогу через загострення ситуації — Барабаш
18:47
На Донеччині планують відновити роботу закритих відділень «Укрпошти»
17:23
Члени сімей загиблих та постраждалі в Грозі почали отримувати виплати
16:14
На Донеччині за дві доби повернули світло до 12 населених пунктів
15:50
Росіяни завдали удару по Харкову, поранено пенсіонерку
15:28
На Херсонщину окупанти скинули шість авіабомб — ОВА
11:50
Під завалами багатоповерхового будинку в Запоріжжі можуть бути люди — ДСНС
11:35
«ДНР» ставить підлітків на військовий облік
10:56
Обстрілом пошкоджено православний храм у Запоріжжі
10:30
Під Авдіївкою окупанти вводять у бій техніку 1950-х років — Newsweek
09:45
Під завалами гуртожитку у Слов'янську людей не було — ДСНС
08:19
Провалилася чергова спроба росіян оточити Авдіївку — Генштаб
08:01
Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, загинули люди
16:51
«Укренерго» не планує жодних обмежень споживання електроенергії найближчим часом
16:45
Удар по летовищу в Бердянську був завданий ракетами ATACMS — ЗМІ
15:57
«Донецькоблгаз» напередодні опалювального сезону відновлює пошкоджені обстрілами газові мережі
15:11
Росіяни знизили інтенсивність наступу на Лиманському напрямі — Євлаш
усі новини
16:30
Президенту України показали відновлені будинки в Ірпені та Бузовій
16:25
ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямі вразили близько 200 окупантів, сталося 30 бойових зіткнень — Євлаш
15:55
Воїни ССО вивели з ладу засіб РЕБ окупантів у Бахмуті
15:07
Швеція близька до надання Україні винищувачів Gripen — Politico
14:55
Штурмували Авдіївку та Бахмут: СБУ повідомила про підозру 6 бойовикам «ЛДНР»
14:04
ВРУ підтримала заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ
13:45
В Ізраїлі підтверджено загибель 18 українських громадян, а не 23 — посол
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
12:36
Двом кримським високопоставленим силовикам загрожує 15 років позбавлення волі
12:35
Окупанти відновили масовані атаки на Авдіївку: скільки мешканців залишилось у місті
11:53
Окупанти з артилерії вдарили по Херсону: поранено троє людей
11:39
На Донеччині ЗСУ знищили ще один Су-25
11:07
З'явилися супутникові знімки військового аеродрому Луганська після ракетного удару
11:05
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області: є руйнування
10:45
У Запоріжжі завершилися рятувальна операція: відома точна кількість жертв
10:26
У небі над Ростовом збили безпілотник
10:17
Працівник фармацевтичної компанії допомагав РФ обстрілювати Харків
09:37
Кримський міст відновлено, але паливо перевозиться на поромі
09:23
Українська ППО в небі збила авіаційну ракету Х-59 та 3 БПЛА
усі новини
ВІДЕО
Воїни ССО вивели з ладу засіб РЕБ окупантів у Бахмуті Воїни ССО вивели з ладу засіб РЕБ окупантів у Бахмуті
19 жовтня, 15:55
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама