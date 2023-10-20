На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення

Російські загарбники планують посилити контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.



«Росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів щодо перевірки місцевого населення», — йдеться у повідомленні.



У ЦНС зазначають, що під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости та збільшити кількість патрулів у населених пунктах окупованих територій.



Також росіяни планують посилити контроль за месенджерами мешканців та дослідити протестні настрої серед місцевих. Все це відбувається у рамках старту підготовки до «виборів» Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.



Нагадаємо, військові Російської Федерації на окупованих територіях перевіряють телефони школярів на наявність українських програм.