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На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення

20 жовтня 2023, 16:23

На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення

Російські загарбники планують посилити контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

«Росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів щодо перевірки місцевого населення», — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости та збільшити кількість патрулів у населених пунктах окупованих територій.

Також росіяни планують посилити контроль за месенджерами мешканців та дослідити протестні настрої серед місцевих. Все це відбувається у рамках старту підготовки до «виборів» Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.

Нагадаємо, військові Російської Федерації на окупованих територіях перевіряють телефони школярів на наявність українських програм.

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