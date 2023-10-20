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Окупанти вдарили по Кривому Розі, є загиблий та постраждала

20 жовтня 2023, 21:10

Окупанти вдарили по Кривому Розі, є загиблий та постраждала

Російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області сьогодні увечері, 20 жовтня. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

«Ворог потрапив ракетою по дачному кооперативу у Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік», — написав він.

Крім того, 57-річна жінка отримала осколкові поранення. Вона перебуває у лікарні у тяжкому стані.

За словами Лисака, через атаку сталася пожежа. Усі наслідки уточнюються.

Нагадаємо, увечері 20 жовтня росіяни обстріляли Авдіївку.

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Сергій Лисак
Місця
Дніпропетровська область Кривий Ріг
Події
Війна

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