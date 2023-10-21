Окупанти зруйнували школу на Херсонщині

Вночі армія РФ обстріляла селище Молодіжне Херсонської міської територіальної громади, зруйнувавши місцеву школу. Відео після атаки на навчальний заклад опублікував голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Своєю чергою голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», АГС, танків, авіації та БПЛА.



«Російські військові потрапили по житлових кварталах населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна отримала поранення», - додав Прокудін.



Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали авіаудару по Херсонській області. Поранення отримали дві особи.