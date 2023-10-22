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За добу на Донеччині троє людей отримали поранення

22 жовтня 2023, 09:28

За добу на Донеччині троє людей отримали поранення

Російська армія минулої доби, 21 жовтня, поранила трьох жителів Донецької області. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«За 21 жовтня росіяни поранили 3 жителів Донеччини — у Восході, Очеретиному та Авдіївці», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1746 людей, ще 4268 цивільних отримали поранення.

Нагадаємо, окупанти вдарили з важкої артилерії Нікополем у Дніпропетровській області, випустивши по місту сім снарядів, внаслідок чого загинув чоловік.

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