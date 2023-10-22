Окупанти збільшили кількість штурмів, атакують з трьох боків — Луганська ОВА

Російська армія активно веде штурми позицій українських військовослужбовців у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Росіяни почали збільшувати кількість напрямків штурмів. Якщо на початку осені вони зосереджувалися переважно на одному з них, то тепер атакують із двох, іноді трьох сторін», — зазначив він.



За його інформацією, чергові їхні спроби відбиті поблизу Надії, Білогорівки, Серебрянського лісництва. Також вони обстріляли Невське та Макіївку.



Крім того, у так званій ЛНР зростає кількість дезертирів. Глава Луганської ОВА наголосив, що це не лише росіяни, а й так би мовити, «свої» бійці «народної міліції». Так, більшість із яких свого часу були примусово мобілізовані.



«Вони самовільно кидають позиції через великі втрати, невдоволення діями командування, яке постійно вимагає м'ясних штурмів, через ставлення до них не за статутом», — резюмував він.



Нагадаємо, окупанти 18 жовтня не припиняли обстрілювати низку населених пунктів у Луганській області. Внаслідок атаки постраждало село Невське.